Россиянам рассказали, какой вред орехи могут причинить здоровью

Орехи полезны для здоровья, однако в некоторых случаях их употребление может привести к негативным последствиям. С особой осторожностью к этому продукту следует относиться людям, страдающим от аллергии, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.

Особенно часто аллергеном становится арахис, поэтому к этому виду орехов нужно относиться с собой осторожностью, подчеркивают специалисты. Часто аллергики страдают и после употребления в пищу фундука, миндаля, грецкого ореха и фисташек.

Кроме того, в них содержится аминокислота аргинин, которая при переизбытке становится причиной герпеса, подчеркивают эксперты. Также они рекомендуют с осторожностью относиться к орехам людям, которые страдают воспалительными заболеваниями кишечника.

Чтобы орехи не навредили, а принесли пользу здоровью, есть их нужно в ограниченном количестве и желательно сырыми – жареные теряют все полезные микроэлементы.

Ученые до этого выяснили, что миндаль может снижать аппетит и улучшать кардиометаболическое здоровье. Они полезны при диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, дислипидемии и ожирении.

Ранее стало известно, как правильно есть орехи для профилактики рака.