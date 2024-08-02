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Появились данные о британском доме в пользовании сенатора Савельева

РИА: сенатор Савельев в 2020 году имел в пользовании дом в Великобритании

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Илья Питалев/РИА Новости

Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева имела в пользовании дом в Великобритании площадью в 489 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

По данным РИА Новости, жилой дом находился в пользовании Савельева, его супруги и трех детей с 2016 по 2020 год.

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации (СФ) с представлением о лишении неприкосновенности сенатора. В Генпрокуратуре сообщили, что его подозревают в причастности к расправе над человеком. СФ в свою очередь дал согласие на задержание Савельева, привлечение его в качестве обвиняемого, производство обыска и арест.

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева, когда он выходил с заседания Совета Федерации.

Савельев является сенатором от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

С октября 2016-го по ноябрь 2023-го года Савельев был членом комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а позднее вошел в комитет по экономической политике.

Ранее в Москве арестовали экс-депутата Госдумы по делу о мошенничестве.

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