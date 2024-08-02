В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о подготовке теракта в здании полиции

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в здании ОМВД по городу Кисловодску. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона сообщает ТАСС.

Пятеро обвиняемых — Тимурлан Гогуев, Анзор Кахунов, Гегам Ростомян, Сабиля Мамедова и Даниил Камнев — признаны виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая содействие терроризму, участие в деятельности экстремистской организации и незаконное изготовление взрывчатки. По независящим от них причинам преступление не было доведено до конца, их задержали весной 2021 года.

В суде сообщили, что Гогуев проводил в Кисловодске собрания единомышленников, пропагандируя среди них идеологию запрещенного экстремистского религиозного объединения.

У ходившего на эти встречи Камнева возник замысел совершения теракта — взрыва в здании ОМВД России по Кисловодску. Он приобрел компоненты взрывчатки и привлек к изготовлению и хранению самодельных взрывных устройств Мамедову.

По совокупности преступлений подсудимым назначены наказания: Камнев — 23 года лишения свободы, Ростомян — 19 лет, Гогуев — 16 лет, Кахунов — 11 лет, Мамедова — 7 лет лишения свободы.

31 июля жителю Алтайского края вынесли приговор за покушение на госизмену и теракт. По данным суда, мужчина связался с гражданами Украины, которые завербовали его для диверсионно-террористических актов на территории России. По указанию кураторов он проник в армейскую полевую кухню и добавил в воду яд. Военнослужащие не пострадали, террориста задержали.

Ранее суд вынес приговор жителю Красноярского края по делу о терроризме.