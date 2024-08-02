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Школьницу ошпарило кипятком с антифризом во время поездки на автобусе в Тюмени

В Тюмени школьницу ошпарило кипятком с антифризом во время поездки на автобусе

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Телеграм-канал «Тюмень №1»

В Тюмени на девочку во время поездки на автобусе вылился кипяток с антифризом. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает Telegram-канал «Тюмень №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 2 августа в автобусе, следовавшем по маршруту №30. По словам очевидца, в какой-то момент из печки начал выливаться кипяток и антифриз — жидкость попала на ногу школьнице и ошпарила ее.

Все пассажиры выбежали из салона автобуса после произошедшего. Информации о состоянии пострадавшей девочки не поступало.

«Вот такие нынче автобусы, даже сидеть не безопасно!» — отметил очевидец, передает «Тюмень №1».

До этого в Волгограде подросток попал в реанимацию, провалившись в неогороженный провал теплотрассы с кипятком. Несовершеннолетний получил сильные ожоги. Место провала огородили сотрудники коммунальных служб, региональный СК начал проверку.

Ранее в Подмосковье семья попала в реанимацию после взрыва водонагревателя в доме.

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