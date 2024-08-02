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Под завалами дома в Нижнем Тагиле может находиться ребенок

РИА Новости: под завалами дома в Нижнем Тагиле может находиться мальчик

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РИА Новости

Волонтер из Нижнего Тагила Татьяна Аникиевич, работающая на месте обрушения дома, сообщила, что под завалами может находиться семилетний мальчик. Ее слова приводит РИА Новости.

«Семилетнего мальчика, когда уезжала тридцать минут назад, еще не нашли. Хотя нашли его телефон, но мальчика там нет», — рассказала она.

По ее словам, мама мальчика находится на месте происшествия.

До этого сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчина пролежал несколько часов под завалами обрушившегося дома и остался цел. После того как мужчина выбрался, он сам обратился к медикам и присоединился к спасателям, чтобы разбирать бетонные плиты.

Утром 1 августа в результате взрыва бытового газа обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле. В Дзержинском районе, где расположен дом, был введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Ранее кота спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле.

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