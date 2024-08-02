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Жена Клюшина рассказала о реакции мужа на возвращение домой

Жена Владислава Клюшина сообщила, что он рад возвращению в Россию после обмена

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Reuters

Вернувшийся в Россию в рамках обмена бизнесмен Владислав Клюшин рад возвращению домой. Об этом рассказала его супруга Жаннетта Клюшина РИА Новости.

«Влад ночью уже был дома, чувствует себя отлично. И он рад быть дома с семьей», — сказала она.

Клюшин был арестован в марте 2021 года в Швейцарии. Учредителя IT-компании «М13» обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации. Суд присяжных в США признал его виновным, предприниматель до обмена отбывал тюремный срок.

1 августа Россия и западные страны провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными.

В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, по какому принципу выбирались заключенные для обмена.

Ранее в посольстве РФ заявили о давлении на обменянных заключенных.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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