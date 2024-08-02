Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В селе Азербайджана на минах подорвались четыре человека

ANAMA: в перешедшем Азербайджану селе на минах подорвались четыре человека

close
100%
Depositphotos

Четыре человека, в том числе азербайджанский пограничник и трое сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), получили ранения из-за взрыва мин на территории села Гызылгаджилы Газахского района на границе с Арменией. Об этом сообщило ANAMA.

«Раненые госпитализированы, угрозы их жизни нет», — говорится в сообщении.

По данным организации, село Гызылгаджилы было возвращено Азербайджану. Основанием для этого стало соглашение о делимитации (договорное установление линии государственной границы — «Газета.Ru») азербайджано-армянской границы, которое было достигнуто 19 апреля этого года.

В ANAMA добавили, что взрывы произошли во время разминирования территории села. Сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, начато расследование.

20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией согласован на 80-90%. При этом, по словам азербайджанского лидера, страны не могут заключить договор из-за армянской конституции.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами