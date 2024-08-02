В селе Азербайджана на минах подорвались четыре человека

Четыре человека, в том числе азербайджанский пограничник и трое сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), получили ранения из-за взрыва мин на территории села Гызылгаджилы Газахского района на границе с Арменией. Об этом сообщило ANAMA.

«Раненые госпитализированы, угрозы их жизни нет», — говорится в сообщении.

По данным организации, село Гызылгаджилы было возвращено Азербайджану. Основанием для этого стало соглашение о делимитации (договорное установление линии государственной границы — «Газета.Ru») азербайджано-армянской границы, которое было достигнуто 19 апреля этого года.

В ANAMA добавили, что взрывы произошли во время разминирования территории села. Сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, начато расследование.

20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией согласован на 80-90%. При этом, по словам азербайджанского лидера, страны не могут заключить договор из-за армянской конституции.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.