Депутат назвал ВДВ элитой Вооруженных сил России

Воздушно-десантные войска – элита ВС РФ, заявил член экспертного клуба «Дигория», председатель отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» района Отрадное, депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное Алексей Шильников.

«В 2022 году, когда страна столкнулась с серьезной внешней угрозой, они вновь подтвердили это высокое звание: операция «Гостомельского десанта», совершенная в первые дни СВО, войдет в учебники истории России как одна из самых масштабных и успешных», — сказал депутат.

Шильников назвал День ВДВ праздником настоящих мужчин.

«День ВДВ – замечательный праздник настоящих мужчин. Я с гордостью ношу берет и тельник, и обязательно пожму руку вернувшимся с СВО бойцам, которых не сложно узнать по взгляду и наградам на груди», — сказал он.

Также Шильников рассказал, как он отмечает День ВДВ.

«Мы с сослуживцами начинаем праздник с дани памяти погибшим воинам-десантникам, возлагаем цветы к памятнику псковским десантникам перед входом в Центральный музей Вооруженных Сил. Многие бойцы ВДВ собираются на Ильинке и участвуют в крестном ходе от храма Илии Пророка до Красной площади», — рассказал он.

Шильников напомнил, что День ВДВ в России стал официальным праздником только 31 мая 2006 года.

«Тогда президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации», — заключил он.

Напомним, ежегодно в России 2 августа отмечается День ВДВ.