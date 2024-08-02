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Двое детей выпили самодельный алкогольный коктейль и впали в кому в Казани

В Казани двое детей впали в кому, выпив самодельный алкогольный коктейль

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Depositphotos

В Казани два 13-летних мальчика выпили алкоголь неизвестного происхождения в составе самодельного коктейля и впали в кому. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда мальчики гуляли по торговому центру «Мега» и встретились там с 17-летним приятелем. У старшего товарища при себе оказалось спиртное, приобретенное на разлив в неизвестном месте. Подросток разбавил алкоголь газированным напитком, предложил его детям и те согласились.

В результате оба мальчика попали в больницу. Медики диагностировали у обоих отравление неизвестным веществом, дети впали в кому на несколько дней.

Сообщается, что 1 августа одного из пострадавших мальчиков выписали из больницы. Информации о состоянии второго ребенка не поступало.

Ранее в Воронеже братья напоили четырехлетнего мальчика пивом.

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