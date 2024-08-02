Клишас объяснил задержание Савельева в здании Совфеда

Совет Федерации (СФ) принял постановление о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что решение было принято в соответствии с Конституцией РФ. В рамках дела Совфед дал свое согласие на задержание Савельева, привлечение его в качестве обвиняемого, производство обыска и арест.

«Генеральный прокурор представил в Совет Федерации копии материалов уголовного дела, которые являются достаточным основанием для принятия соответствующего решения. Все требования законодательства при принятии постановления были соблюдены», — написал Клишас.

Какие-либо подробности дела, фигурантом которого стал Савельев, пока неизвестны.

До этого РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в СФ с представлением о лишении неприкосновенности Савельева. В Генпрокуратуре сообщили, что его подозревают в причастности к расправе над человеком.

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева, когда он выходил с заседания Совета Федерации.

Ранее в Москве арестовали экс-депутата Госдумы по делу о мошенничестве.