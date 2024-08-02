Поезд сбил женщину с ребенком на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы женщина и ребенок попали под колеса электрички. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 2 августа на Савеловском направлении Московской железной дороги.

«На переходе станции «Марк» женщина вместе с ребенком попали под поезд, который отходил от платформы в сторону области», — уточнил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Пострадавшие выжили, обоих госпитализировали в столичные медицинские медучреждения. Мальчик 2020 года рождения находится в больнице имени Башляевой: ему диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Женщину, предположительно его мать, забрали в больницу имени Боткина. У нее сломана рука.

Другие подробности состояния пострадавших, а также детали случившегося, не раскрываются.

Ранее в Подмосковье подросток выжил после удара током на крыше электрички.