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Шесть человек получили ранения при строительстве укреплений на границе с Украиной

Шесть человек пострадали при строительстве укреплений на границе под Брянском

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РИА Новости

В Брянской области шесть человек пострадали при строительстве линии оборонительных укреплений, которая проходит непосредственно на границе с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире Первого канала.

Речь идет о строительстве второй линии укреплений. Одному из пострадавших оторвало руку, но «никто не бросил, не ушел», подчеркнул Богомаз.

Губернатор при этом обратил внимание, что во время строительства первой линии укреплений такого напряжения не было.

Богомаз напомнил, что у Брянской области с Украиной 375 км общей границы, на расстоянии 10 км от нее находятся 66 населенных пунктов. Сейчас вдоль границы уже построена линия обороны, как на нуле, так и на расстоянии 5-10 км.

До этого в Минобороны Литвы заявили, что не будут минировать границу с Россией заранее. Там добавили, что в случае необходимости мины будут установлены в зоне границы у тех главных путей, по которым возможно движение армейских подразделений недружественных стран.

Ранее в ФСБ рассказали, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России.

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