Адвокат оценил, можно ли обязать мошенников вернуть деньги за обучение

Вернуть деньги за обучение на бизнес-тренингах, которые проводят мошенники, может быть сложно, поэтому перед покупкой такого курса стоит хорошо подумать. Об этом «Пятому каналу» рассказал адвокат Тимур Матвеев.

«Вы просто отдадите деньги в никуда. И, как правило, эти деньги будет достаточно сложно вернуть, поскольку вы вроде как идете на какую-то вывеску какой-то организации, да, либо известного блогера, а по факту деньги переводите непонятно какому физическому лицу, с которого надо эти деньги взыскивать. А есть ли они у этого физического лица или нет — непонятно. Экономическая целесообразность потом судебных разбирательств равняется, как правило, нулю», — сказал эксперт.

При покупке любого курса он советует обращать внимание на то, где проходят встречи. Если места обучения часто меняются, это должно насторожить, предупреждает Матвеев. Помимо этого, запись в такие группы должна быть открытой, а правила внесения денежных средств — максимально прозрачными, заключил он.

Депутат Госдумы Яна Лантратова до этого говорила, что блогерам в России хотят запретить заниматься образовательной деятельностью при отсутствии диплома. А у не имеющих лицензию организаций ликвидируют право называться школами или институтами. Новые нормы станут частью общей стратегии по регулированию сфер блогинга и инфобизнеса, заявила она.

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