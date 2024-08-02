Сенатора Савельева официально обвинили в причастности к убийству

Лишение неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева связано с тем, что он подозревается в причастности к убийству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова.

«Подтверждаем», — сказал Иванов, отвечая на вопрос о причинах запроса на лишение неприкосновенности сенатора.

Какие-либо подробности дела, фигурантом которого стал Савельев, пока неизвестны.

Савельев занимает пост сенатора от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

В период с октября 2016-го по ноябрь 2023-го сенатор был членом комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам. После этого он вошел в комитет по экономической политике.

До этого РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что с обращением в Совет Федерации о лишении неприкосновенности Савельева выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Ранее сыну экс-замгенпрокурора дали 20 лет за заказ четырех убийств.