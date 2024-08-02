На востоке Москвы эвакуируют ТЦ

На востоке Москвы эвакуируют торговый центр «Город Лефортово». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что посетителей и продавцов попросили покинуть здание. В настоящий момент у входа работают кинологи и правоохранители.

1 августа сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали «Ельцин-центр» из-за угрозы террористической опасности. На момент эвакуации в здании проходила конференция. Как рассказал один из очевидцев, людям сообщили, что речь идет о «террористической опасности», это были не учения.

30 июля сообщалось, что в Советском райсуде Омска вынесли приговор 20-летнему местному жителю, который массово рассылал ложные сообщения о минировании объектов в России и Белоруссии.

Как установил суд, с марта по май 2021 года молодой человек с ноутбука и телефона разослал больше 200 сообщений о минировании объектов органов власти и социальной инфраструктуры на территории 37 регионов РФ.

Ранее в Пулково пассажиров досматривали в течение часа из-за пропавшей сумки.