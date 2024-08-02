Мужчина избил свою супругу в лифте из-за недовольного лица во время отдыха в Сочи

В Сочи мужчина избил свою супругу в лифте из-за того, что у нее было недовольное лицо во время отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 28 июля в четырехзвездочной гостинице «Атлант», где проживала семейная пара с 14-летним ребенком во время отдыха. Три дня супруги провели мирно, однако на четвертый день мужчина употребил алкоголь, напал на свою супругу в лифте и избил ее. Сообщается, что причиной стало то, что женщина его обзывала и недостаточно наслаждалась отдыхом.

Дерущихся в лифте супругов разняла администратор гостиницы. Пострадавшая женщина вызвала на место правоохранительные органы. После произошедшего пару расселили, а на следующий день мужчина уехал.

До этого в Чечне мужчина напал на жену за то, что она ушла на работу. Он несколько раз успел ударить супругу, прежде чем в магазин приехал его брат и выручил женщину.

Ранее в Москве мужчина избил на улице жену и отобрал у нее младенца.