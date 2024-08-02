Четыре семьи воссоединились в результате переговоров РФ и Украины

В результате гуманитарной акции между Россией и Украиной воссоединятся четыре семьи благодаря взаимодействию аппаратов российского и украинского омбудсменов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Гуманитарная акция прошла при поддержке Пограничной службы ФСБ России, Минобороны России и Международного Комитета Красного Креста», — подчеркнула она.

Благодаря совместным усилиям в Россию вернулся 13-летний мальчик, а также женщина, уехавшая на Украину для ухода за родственником, не имевшая возможности вернуться.

В свою очередь, на Украину вернули трех человек. Пожилую женщину направили к дочери в Харьковскую область. В тот же регион были направлены брат и сестра с гражданством Украины.

17 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории возвращены 95 российских военных, находившихся в плену. Взамен Киеву были переданы 95 военных ВСУ.

Ранее на Украине анонсировали «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией.