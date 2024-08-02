В Кремле не рассказали, знали ли заключенные об обмене заранее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал осведомленность самих заключенных об обмене между РФ и странами Запада.

«Я не могу ничего сказать, я не располагаю информацией», — так Песков ответил на вопрос, знали заключенные об обмене до прилета в Анкару.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США. О том, как шли переговоры перед историческим обменом, — в материале «Газеты.Ru».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин счел обмен заключенными между Россией и странами Запада в нынешних геополитических обстоятельствах позитивным знаком.

Ранее обмененный журналист Гершкович перед отъездом в США попросил интервью у Путина.