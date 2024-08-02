Кинологи назвали главные признаки того, что собака счастлива

Если собаке комфортно со своим хозяином и она счастлива, то ее поведение становится предсказуемым. Такой питомец в меру привязан к своему владельцу, с радостью выполняет его команды и не нервничает при любом поводе, объяснил в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

У счастливого питомца четкий распорядок дня – есть график питания и прогулок, а также правила поведения.

«Любимец испытывает привязанность к владельцу, он любит с ним взаимодействовать, понимает просьбы, выполняет команды, чтобы получить одобрение и похвалу», – подчеркнул специалист.

Отношения с собакой в этом случае строятся на доверии, любви, у питомца нет тревоги – он воспринимает хозяина как надежного друга, которому можно доверять. К примеру, если собака сталкивается с агрессией других животных, она может спрятаться за ноги своего хозяина или успокоиться после его ласковых слов.

Также счастливая собака с радостью выполняет команды человека, с которым ей комфортно, играет с ним и не испытывает стресса из-за хаотичных изменений требований человека, заключил кинолог.

До этого кинологи рассказали, что не существует глупых или умных собак – особенности поведения и способности животных зависят от породы. Со сложностями в обучении могут столкнуться хозяева гиперактивных и пугливых собак. В этом случае хозяевам нужно быть особенно внимательным и чутким, чтобы разобраться, что вызывает стресс питомца.

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