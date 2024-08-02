Сенаторы разрешили признавать нежелательными любые зарубежные организации

Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит возможность признавать нежелательными в России иностранные или международные организации, учредителем или участником которых являются государственные органы иностранного государства. Об этом сообщает ТАСС.

На текущий момент нежелательными могут признать только иностранные организации, которые, по версии прокуратуры, представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России.

Также мера могла распространиться на учреждения, которым оказывали посреднические услуги организации, уже признанные нежелательными. В документе в качестве причин указывались операции с денежными или иными средствами.

Принятый законопроект установит, что теперь организацию могут признать нежелательной и в тех случаях, если ее учредителем являются государственные органы иностранного государства. Исключением станут только международные межправительственные организации, членом которых является Россия.

До этого Совет Федерации одобрил законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в работе любых нежелательных на территории России организаций. Работа в них может грозить штрафом до 500 тыс. руб. или лишением свободы сроком на четыре года.

Ранее американский центр исследований CSIS признали нежелательным в России.