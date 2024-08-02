ФСБ пресекла работу украинского колл-центра в Ростове

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали жителей региона, которые подозреваются в пособничестве украинским кол-центрам, занимавшимся мошенническими звонками россиянам. Об этом сообщает «Дон 24» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

По данным службы, задержанные помогали украинским мошенникам звонить гражданам РФ из любой точки мира и выманивать деньги. Общий ущерб от подобных действий преступников составил около 25 млн рублей.

«Изъято 8 SIM-банков (устройства, в которых могут находиться сотни SIM-карт), свыше 12 тыс. SIM-карт различных сотовых операторов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с мая по июнь 2024 года преступной группой было совершено более 400 тысяч звонков по России. В результате установлено 44 уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных ростовчан в качестве пособников. Против них могут возбудить уголовное дело по ст. 210 УК России «Организация преступного сообщества», отметили в УФСБ по региону.

До этого в комитете Госдумы по информационной политике сообщили, что более 1000 мошеннических кол-центров, работающих на территории Украины, «атакуют» российских граждан своими звонками.

Ранее российский журналист устроился в украинский кол-центр и узнал секретные данные.