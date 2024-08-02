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Часть ракеты ATACMS уничтожат на месте падения в Севастополе

Упавшую на дом в Севастополе часть ракеты ATACMS вывезли для уничтожения

Уничтожение части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS и суббоеприпасов пройдет на месте падения на улице Генерала Острякова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности», — заявил губернатор.

Развожаев добавил, что из многоквартирных домов были эвакуированы жители. Губернатор отметил, что всем желающим предоставлены места временного размещения, однако большинство поехали на работу или к друзьям.

По данным оперштаба, после обследования всей территории выяснилось, что много суббоеприпасов находится в траве и кустах. Развожаев подчеркнул, что все они помечены, но их уборка потребует больше времени. Губернатор пояснил, что будет выбрано место, где нет коммуникаций, выкопана яма, в которой и пройдет уничтожение части ракеты и суббоеприпасов.

Что касается части ракеты на улице Симонка, то ее удалось транспортировать на полигон, после чего уничтожить. Жители вернулись домой в 8:00.

В ночь на 2 августа средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Сообщалось, что над городом уничтожили более четырех воздушных целей.

Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе. Кроме того, на крышу одного из домов на улице Симонка упала фугасная часть ракеты ATACMS.

Ранее ВСУ атаковали Крым двумя ракетами ATACMS.

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