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Совфед одобрил закон о праве приставов применять оружие

Совфед одобрил закон о праве приставов использовать огнестрельное оружие

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие и физическую силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Закон наделяет сотрудников органов принудительного исполнения правом на применение физической силы, специальных средств (перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники) и огнестрельного оружия в случаях, которые предусмотрены федеральными конституционными законами.

В случае причинения ранения гражданину или наступления его смерти пристав будет обязан уведомить прокурора и родственников гражданина в течение 24 часов.

До этого сообщалось, что Росгвардия предложила дать заместителям председателя ЦБ и их советникам, управляющим отделениями и их заместителям, а также директорам департаментов и их заместителям право на ношение оружия. Все они, согласно проекту, смогут получить служебный пистолет или пистолет-пулемет.

Ранее в Перми бывшего следователя СК осудили за дебош в клубе.

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