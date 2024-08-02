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Психолог предупредил об опасности субкультуры фурри

Психолог Невеев: субкультура фурри представляет опасность

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Global Look Press

Субкультура фурри, приверженцами которой являются дети, подражающие животным, представляет опасность. Об этом RuNews24.ru рассказал кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

Он отметил, что в обществе в последнее время наблюдается тенденция к «озверению».

«Это связано с появлением таких субкультур, как, например, субкультура фурри или недавно распространившаяся в интернете квадробика. В этих субкультурах люди добровольно отказываются от своего человеческого облика и начинают подражать животным: они прыгают, бегают и ведут себя как животные. Эта тенденция, на мой взгляд, очень опасна», — сказал Невеев.

В апреле детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец сообщила, что будет бороться с фурри — новой вредоносной субкультурой с Запада, как она ее охарактеризовала. По ее словам, это «диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных». Она заявила, что участники этой субкультуры подражают животным — в том числе свиньям, употребляя пищу подобно им из корыта.

Ранее психиатр заявил об опасности субкультуры фурри для психики ребенка.

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