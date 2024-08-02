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Врач рассказал, как распознать отравление арбузом или дыней

Врач Харлов: рвота может появиться при отравлении арбузом

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Freepik.com

Арбузы, дыни и другие ягоды и фрукты могут спровоцировать пищевое отравление. О том, по каким симптомам его можно распознать, Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

«Арбузы, дыни, любая другая еда протухают, загнивают, там разлагаются патогены и бактерии, образуются их токсины. Это и вызывает симптомы. Симптомы стандартные. Тошнота, рвота, жидкий стул, боль в животе, может подняться температура, головная боль. Но основное — это, конечно, то, что я назвал, связанное с очищением организма», — отметил врач.

По его словам, в тяжелых случаях человек вместе с постоянной рвотой или диареей может потерять много солей и жидкости, что приведет к обезвоживанию. Кроме того, если диарея происходит с кровью, организм может потерять существенное количество крови, заключил Харлов.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого говорила, что употребление ранних арбузов и дынь чревато развитием онкологических заболеваний. Она пояснила, что в начале сезона плоды могут «перекармливать» азотными удобрениями.

Ранее эксперимент показал, способны ли нейросети подобрать сладкий и спелый арбуз.

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