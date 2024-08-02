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СФ одобрил закон об условиях упоминания наркотиков в литературе и кино

СФ одобрил пакет законов об увеличении наказаний за пропаганду наркотиков

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Совет Федерации одобрил пакет законов о наказании за пропаганду наркотиков в СМИ и интернете, а также — упоминании запрещенных веществ в литературе и кино. Об этом сообщает РИА Новости.

Необходимые изменения внесут в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Закон вводит штрафы до 600 тысяч рублей за распространение произведений с информацией о наркотиках с нарушением требований об их маркировке.

Нарушителям, кроме штрафа, может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности. Кроме того, можно получить до двух лет тюрьмы.

Исключением сенаторы сочли упоминание запрещенных веществ в качестве неотъемлемой части художественного замысла. Также в список запрещенных не подпадут произведения, которые опубликовали до 1 августа 1990 года.

В конце июля Госдума приняла закон об уголовном наказании за пропаганду наркотиков.

Ранее в Москве задержали мигранта с героином в трусах.

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