Кириенко наградил врачей и медработников Алешковской центральной больницы

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко проинспектировал работу Алешковской центральной больницы в 10-км зоне боевого соприкосновения в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Отмечается, что совместно с главой Минздрава Михаилом Мурашко и губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо от имени президента России Кириенко вручил государственные награды врачам и работникам медучреждения, работающим в условиях постоянных обстрелов.

«Этот подвиг — тысячи жизней, которые вы спасаете, вам за это низкий поклон и огромное спасибо», — обратился он к медикам.

Как подчеркнул, главный врач Алешковской ЦРБ Владимир Харлан, в муниципальном округе удается развивать медицину, несмотря на постоянные угрозы.

«Именно благодаря действующей ЦРБ люди в прифронтовых Алешках могут жить и работать несмотря на непроходящую угрозу со стороны боевиков украинских формирований. Больница делает город живым, и за это моя огромная признательность всем медицинским работникам», — написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области.

Также сотрудникам больницы передали комплекты противоосколочной защиты и хирургические наборы. Сальдо уточнил, что ранее для больницы было закуплено и введено в эксплуатацию более 40 единиц крупного медицинского оборудования. По его мнению, необходимо ускорить темпы переоснащения лечебного учреждения.