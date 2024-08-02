Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кириенко наградил врачей и медработников Алешковской центральной больницы

Сергей Кириенко назвал подвигом работу врачей Алешковской больницы

close
100%
«Владимир Сальдо»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко проинспектировал работу Алешковской центральной больницы в 10-км зоне боевого соприкосновения в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Отмечается, что совместно с главой Минздрава Михаилом Мурашко и губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо от имени президента России Кириенко вручил государственные награды врачам и работникам медучреждения, работающим в условиях постоянных обстрелов.

«Этот подвиг — тысячи жизней, которые вы спасаете, вам за это низкий поклон и огромное спасибо», — обратился он к медикам.

Как подчеркнул, главный врач Алешковской ЦРБ Владимир Харлан, в муниципальном округе удается развивать медицину, несмотря на постоянные угрозы.

«Именно благодаря действующей ЦРБ люди в прифронтовых Алешках могут жить и работать несмотря на непроходящую угрозу со стороны боевиков украинских формирований. Больница делает город живым, и за это моя огромная признательность всем медицинским работникам», — написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области.

Также сотрудникам больницы передали комплекты противоосколочной защиты и хирургические наборы. Сальдо уточнил, что ранее для больницы было закуплено и введено в эксплуатацию более 40 единиц крупного медицинского оборудования. По его мнению, необходимо ускорить темпы переоснащения лечебного учреждения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами