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Россиянин пытался вывезти в Эстонию культурные ценности, но его поймали

Таможенники поймали россиянина, вывозившего в Эстонию культурные ценности

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ФТС России

Российские таможенники остановили 40-летнего мужчину, который пытался вывезти из страны предметы, представляющие культурную ценность. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы РФ.

Среди личных вещей путешественника инспекторы одного из пропускных пунктов Кингисеппского района нашли металлические чайник, бокал и две керамические чашки.

«Экспертизой установлено, что заварочный чайник и пивная кружка изготовлены в XIX веке из сплава на основе серебра с чеканкой и резьбой по кости. Стоимость каждого предмета на внутреннем рынке составляет более 125 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также специалисты отметили, что найденные у россиянина чашки были произведены во Франции в XVIII веке — их стоимость оценили в 123 и 55 тысяч рублей соответственно.

По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее таможенники в Домодедово нашли в багаже авиапассажира бивни краснокнижного моржа.

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