«Был уверен, что умру в тюрьме»: Кара-Мурза заявил, что не надеялся на освобождение

Публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), приговоренный в России к 25 годам лишения свободы в колонии по делам о государственной измене и фейках о ВС РФ, в телефонном разговоре с семьей заявил, что не надеялся на свое освобождение. Видео с освобожденными в рамках обмена заключенными опубликовал Белый дом.

«Я был уверен, что умру в тюрьме», — сказал Кара-Мурза в разговоре с семьей и президентом США Джо Байденом.

Журналист заявил, что до сих пор не верит в свое освобождение и ему до сих пор кажется, что он спит в своей камере в Омске.

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1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен.