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Совфед одобрил запрет на треш-стримы в России

Совет Федерации одобрил законы о запрете треш-стримов и штрафах за их ведение

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил законопроекты о запрете треш-стримов в России и введении штрафов до 1 млн руб. за такие трансляции. Об этом сообщили в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Законопроект о запрете треш-стримов вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ определяет понятие треш-стримов.

Под ними будет подразумеваться передача «информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Законопроект о штрафах вносит правки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ внесли в одном пакете с инициативами о запрете треш-стримов. Согласно закону, для треш-стримеров вводится административная ответственность в виде штрафов с конфискацией оборудования.

30 июля законопроект о запрете треш-стримов одобрили депутаты Госдумы. Парламентарии отметили, что ведение таких трансляций отнесено к разряду отягчающих обстоятельств, которые квалифицируются по 10 статьям Уголовного кодекса России.

Ранее блогер Гобзавр отреагировал на запрет треш-стримов в России.

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