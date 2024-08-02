Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске мальчику запретили посещать детсад из-за длинных волос

В Красноярске мальчику с длинными волосами отказали в посещении детсада

close
100%
Depositphotos

В Красноярске бабушка ребенка заявила, что ее внуку отказали в посещении детского сада из-за длинных волос. Об этом сообщает ТВК.

По словам женщины, ребенок пошел в учреждение летом, но с 1 августа ему запретили приходить, если родители не приведут его внешний вид в порядок. При этом у мальчика волосы немного ниже плеч, одежду ему подбирают «как для мальчика».

«Воспитатель и няня каждый день принуждают нас постричь малыша, постоянно говорят, что мы делаем из него девочку», – поделилась бабушка ребенка.

Семья не планирует менять прическу мальчика, поэтому они ищут другое учреждение, куда он сможет ходить.

В детском саду рассказали, что действительно просили родственников отрезать волосы, чтобы на воспитанника «никто пальцем не показывал» и не дразнил.

Настоящей причиной отказа, по словам представителей учреждения, стал конфликт между бабушкой и воспитателями. Когда у ребенка поднялась температура, в соответствии с правилами, педагоги уведомили бабушку и попросили забрать ребенка.

Родственница стала возмущаться тем, что ей пришлось уйти с работы из-за произошедшего. Вечером, когда воспитатели гуляли на улице, женщина вышла и стала оскорблять их.

Чтобы конфликт не развивался, семье отказали в посещении детского сада.

Ранее в Британии ребенка с фобией стрижки хотели исключить из школы за длинные волосы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами