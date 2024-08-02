В Красноярске мальчику запретили посещать детсад из-за длинных волос

В Красноярске бабушка ребенка заявила, что ее внуку отказали в посещении детского сада из-за длинных волос. Об этом сообщает ТВК.

По словам женщины, ребенок пошел в учреждение летом, но с 1 августа ему запретили приходить, если родители не приведут его внешний вид в порядок. При этом у мальчика волосы немного ниже плеч, одежду ему подбирают «как для мальчика».

«Воспитатель и няня каждый день принуждают нас постричь малыша, постоянно говорят, что мы делаем из него девочку», – поделилась бабушка ребенка.

Семья не планирует менять прическу мальчика, поэтому они ищут другое учреждение, куда он сможет ходить.

В детском саду рассказали, что действительно просили родственников отрезать волосы, чтобы на воспитанника «никто пальцем не показывал» и не дразнил.

Настоящей причиной отказа, по словам представителей учреждения, стал конфликт между бабушкой и воспитателями. Когда у ребенка поднялась температура, в соответствии с правилами, педагоги уведомили бабушку и попросили забрать ребенка.

Родственница стала возмущаться тем, что ей пришлось уйти с работы из-за произошедшего. Вечером, когда воспитатели гуляли на улице, женщина вышла и стала оскорблять их.

Чтобы конфликт не развивался, семье отказали в посещении детского сада.

Ранее в Британии ребенка с фобией стрижки хотели исключить из школы за длинные волосы.