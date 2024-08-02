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Метеорологи рассказали, какая погода будет в Москве в августе

Метеоролог Позднякова: август в Москве и области будет дождливым и прохладным

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

До середины августа в Москве и области не будет жаркой погоды, резко повыситься до +30 градусов температура воздуха может только к концу месяца. В целом же последний летний месяц будет дождливым и прохладным, пообещала ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сегодня в Московской области местами ожидается кратковременный дождь. Ночью будет +13-15 градусов в столице и +11-16 в регионе. Днем температура воздуха перешагнет отметку в +20 градусов – в регионе будет до +23, в Москве – до +22 градусов.

В выходные в столичном регионе не ожидается существенных осадков, днем воздух прогреется до 20-26 градусов тепла.

«Наиболее высокую температуру мы ожидаем в воскресенье. Температура воздуха практически приблизится к климатической норме, хотя вчера и сегодня она была и будет ниже нее на пару градусов», — пообещала синоптик.

По словам Поздняковой, в целом первая декада августа будет достаточно дождливой, но при этом теплой – температура воздуха останется в пределах климатической нормы и будет колебаться от +20 до +25 градусов. Далее также прогнозируются дожди в отдельные дни месяца, что для августа в принципе является нормой, отметила синоптик.

Напомним, метеорологи также сообщали, что новая рабочая неделя начнется с такой же погоды – дождь на понедельник не прогнозируется.

Ранее москвичам рассказали, когда вернется жаркая погода.

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