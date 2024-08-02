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Врач в День ВДВ предупредила об опасности купания в фонтанах

Врач Серебрякова: купание в фонтанах может грозить проблемами с желудком

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Алексей Никольский/РИА Новости

Россиянам не рекомендуется купаться в фонтанах, потому что так можно заразиться различными инфекциями и бактериями. Об этом в День ВДВ РИАМО рассказала врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Оксана Серебрякова.

По ее словам, это может спровоцировать появление кожных инфекций, проблем с желудком, аллергические реакции и другие заболевания. Кроме того, из-за холодной воды в фонтане может переохладиться и столкнуться с пневмонией и другими заболеваниями верхних дыхательных путей, добавила врач.

«Фонтаны не предназначены для купания, их глубина, свойства донного покрытия и циркуляция воды могут быть опасными для купающихся. Существует возможность попадания в фонтан острых режущих и колющих предметов, а также риск получения травм при падении или скольжении», — предостерегла Серебрякова.

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого говорил, что наиболее распространены в фонтанах такие бактерии, как Escherichia coli, Legionella, а также ротавирусы, аденовирусы и паразиты Cryptosporidium. Заражение такими микроорганизмами грозит гепатитом А, гастроэнтеритом, легионеллезом и кожными заболеваниями.

Ранее юрист рассказала, какое наказание грозит москвичам за купание в фонтанах.

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