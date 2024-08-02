В Польше началось расследование дел о превышении полномочий на границе с Белоруссией

Польская прокуратура расследует дела о превышении полномочий солдатами на границе с Белоруссией. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

«Военные прокуратуры уже ведут десять расследований по факту злоупотребления полномочиями военнослужащими на польско-белорусской границе», — отметили в публикации, уточнив, что солдат начали привлекать к ответственности только с 2024 года.

В надзорном ведомстве обратили внимание, что большинство дел расследуются по фактам «угрозы жизни и здоровью мигрантов» со стороны пограничников. В частности, солдаты применяют к мигрантам физическую силу, а также неосторожного обращаются с оружием. В материале уточнили, что уже зафиксирован факт одного непреднамеренного выстрела, который ранил человека.

В середине июля стало известно, что Польша утроит количество военных на границе с Белоруссией. Эта миссия стартовала с 1 августа, с началом операции «Безопасное Подлясье».

Ранее в Польше ответили на вопрос об укреплении границы с Россией.