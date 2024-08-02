Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше началось расследование дел о превышении полномочий на границе с Белоруссией

Польша расследует 10 дел о превышении полномочий на границе с Белоруссией

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Польская прокуратура расследует дела о превышении полномочий солдатами на границе с Белоруссией. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

«Военные прокуратуры уже ведут десять расследований по факту злоупотребления полномочиями военнослужащими на польско-белорусской границе», — отметили в публикации, уточнив, что солдат начали привлекать к ответственности только с 2024 года.

В надзорном ведомстве обратили внимание, что большинство дел расследуются по фактам «угрозы жизни и здоровью мигрантов» со стороны пограничников. В частности, солдаты применяют к мигрантам физическую силу, а также неосторожного обращаются с оружием. В материале уточнили, что уже зафиксирован факт одного непреднамеренного выстрела, который ранил человека.

В середине июля стало известно, что Польша утроит количество военных на границе с Белоруссией. Эта миссия стартовала с 1 августа, с началом операции «Безопасное Подлясье».

Ранее в Польше ответили на вопрос об укреплении границы с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами