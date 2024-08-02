Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото

Вложение денег в золото может быть опасным, если у инвестора нет специальных знаний. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Он отметил, что цены на этот металл в определенные периоды могут расти, в другие — падать.

«Золото само по себе — очень волатильный актив: сегодня вот такая динамика, а завтра она может быть и противоположная. <...> Очень важно иметь профессиональное понимание динамики рынка. Если этого нет, лучше воздержаться (от инвестиций. — Прим. ред.). Потому что можно вложить в ожидании, что цена будет расти и дальше, а по итогу человек потеряет средства», — сказал Масленников.

Эксперт также добавил, что в ближайшем будущем цены на золото могут немного возрастать, однако, к осени это может измениться. По его словам, на это может оказать влияние динамика курса доллара на фоне приближения выборов президента в США.

Накануне стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые преодолела отметку в $2500 за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на возрастании геополитических рисков. По информации на 04:28 (мск), цена на драгоценный металл составляла $2 501 за тройскую унцию (+1,65%). По данным на 04:31 (мск), стоимость золота ускорила рост до $2 502 за унцию (+1,56%).

Ранее сообщалось, что золото начало терять популярность.