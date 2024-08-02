Стало известно, о чем больше всего ностальгируют россияне

Большинство россиян ностальгируют по своему детству – об этом рассказали 65,4% участников соответствующего опроса. Более половины тоскуют по школьным временам (53,5%) и по летним каникулам (52,7%), передает RT со ссылкой на данные исследования.

О беззаботной молодости вспоминают 51,4% россиян, а во времена студенчества хотели бы вернуться 50,8%. По семейным торжествам скучают чуть менее половины опрошенных (49,8%), а по первой любви – 45,3%.

О первой работе вспоминают более 40% респондентов, как и о детстве своих детей. Многие также ностальгируют о 90-х годах, о временах, когда не было смартфонов и соцсетей, а также о старинной музыке. Кроме того, ностальгию многие связывают с ретромодой, низким курсом доллара, бесплатными путевками и другому подходу к оценке внешности людей.

Всего в исследовании «АльфаСтрахования» приняли участие более 1,7 тыс. россиян.

До этого выяснилось, что в России начался бум популярности портативных ретро-консолей Brick Game с одноименной игрой. Из-за ностальгии россиян продажи приставок с игрой Tetris выросли за месяц более, чем вдвое.

Ранее Пореченков объяснил ностальгией возросший интерес к сказкам в кино.