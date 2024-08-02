Суд запретил москвичу держать в своем жилье 30 кошек

Москвич попал под суд после того, как завел 30 кошек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бутырский суд столицы.

Внимание правоохранителей мужчина привлек после жалоб соседей. Россиянин содержал питомцев в антисанитарных условиях, поэтому местные жители стали замечать неприятные запахи у себя в квартирах и в местах общего пользования. При этом владельца кошек просили навести порядок, но на слова соседей он не реагировал.

Прокурор в интересах местных жителей обратился к суду. Там удовлетворили иск прокуратуры и запретили мужчине содержать в квартире домашних животных и обязали навести порядок в квартире. Куда отправятся кошки после того, когда решение суда вступит в силу, неизвестно.

До этого в Москве мужчина получил от матери 20 породистых котов и стал держать их в запертой квартире. Россиянин появлялся в квартире только раз в несколько дней, из-за чего в помещении и подъезде стоял невыносимый запах. Сам мужчина утверждал, что общается с «кошачьим богом» и не будет отдавать их другим людям.

Ранее жительница Краснодара держала в запертой квартире 50 кошек.