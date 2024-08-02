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ВСУ атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае

Baza: два дрона ВСУ атаковали электроподстанцию в Тихорецке в Краснодарском крае

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Shutterstock

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью двух беспилотников рано утром 2 августа нанесли удар по электроподстанции в городе Тихорецке, расположенном в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, энергетический объект был атакован около 3:00. В результате нападения загорелась обмотка трансформатора. Кроме того, повреждения получили четыре выключателя.

Как отмечает Baza, работа электроподстанции не нарушена. В результате атаки никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте происшествия.

2 августа Минобороны России сообщило, что в течение ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ. По данным министерства, четыре дрона были перехвачены над территорией Краснодарского края, еще два — над Курской областью.

В этот же день украинские беспилотники-камикадзе нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, в результате чего ранения получили двое мирных жителей.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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