При обрушении части дома в Нижнем Тагиле повреждено 25 квартир

В результате обрушения части дома в Нижнем Тагиле разрушено или повреждено 25 квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура региона.

По ее информации, собственниками этих жилых помещений являются 36 человек.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где находится дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 20, среди них девять детей.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.