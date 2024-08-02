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Трех детей ищут после ЧП в Нижнем Тагиле

ТАСС: спасатели ищут трех детей после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Спасатели пытаются найти трех детей после обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Их местонахождение пока неизвестно. Других подробностей не приводится.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 20, среди них девять детей.

Ранее кота спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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