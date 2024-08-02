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Россиянина будут судить за стрельбу по подросткам из ружья

В Иркутской области мужчину будут судить за стрельбу по подросткам из ружья

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СК РФ по Иркутской области

В Иркутской области 52-летнего мужчину будут судить по делу о стрельбе из ружья по подросткам. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 11 мая этого года в поселке Речушка Нижнеилимского района. Мужчина вышел к забору своего дома по улице Мира с заряженным двуствольным ружьем и без видимых причин из хулиганских побуждений обстрелял троих подростков, которые находились на обочине дороги. В результате несовершеннолетние получили огнестрельные дробовые ранения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка. У него изъяли оружие, порох, дробь и патроны. Отмечается, что перед содеянным мужчина употребил алкоголь.

Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями о хулиганстве с применением оружия и незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее отец сдавил шею сына-подростка после ссоры и отправил его в больницу в Петербурге.

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