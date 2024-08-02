Кота спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Спасатели вытащили из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле живого кота. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники МЧС вытащили животное из-под бетонной плиты. Кота передали волонтерам, которые попытаются отыскать его хозяев.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 20, среди них девять детей.

Ранее глава минздрава оценил состояние пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле.