Шесть человек не смогли найти через сутки после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Спасатели выясняют местонахождение шести человек после обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пока не установлено местонахождение шести человек», — отметил источник.

Он добавил, что их судьба выясняется.

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле продолжается, данных о количестве людей, которые остались под завалами, на данный момент нет. Об этом РИА Новости рассказали в ГУ МЧС.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.