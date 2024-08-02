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Шесть человек не смогли найти через сутки после обрушения дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле спасатели ищут шесть человек после обрушения жилого дома

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Спасатели выясняют местонахождение шести человек после обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пока не установлено местонахождение шести человек», — отметил источник.

Он добавил, что их судьба выясняется.

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле продолжается, данных о количестве людей, которые остались под завалами, на данный момент нет. Об этом РИА Новости рассказали в ГУ МЧС.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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