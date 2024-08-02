Глава минздрава оценил состояние пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов совместно с главным врачом больницы №1 Александром Павловских провел врачебный обход пострадавших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона в Telegram-канале.

Отмечается, что министр и врач проверили в медучреждении трех пациентов, двое из которых были переведены в отделении реанимации, один — в травматологическое отделение.

Карлов узнал от врачей, как проходит лечение пострадавших, и дал свои рекомендации. Состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое. В минздраве добавили, что пострадавшим при ЧП оказывается вся требующаяся медицинская помощь в полном объеме.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 20, среди них девять детей.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.