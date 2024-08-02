Стало известно, сколько детей погибли при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Двое из четырех погибших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле – несовершеннолетние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

«Двое», — ответили в ведомстве на вопрос, есть ли среди погибших дети.

До этого в Минздраве сообщили, что при взрыве пострадали 20 человек. Из них 11 лежат в больницах, пятеро от госпитализации отказались.

Утром в пятницу, 2 августа, стало известно о состоянии девочки, пострадавшей при взрыве дома в Нижнем Тагиле. Врачи оценили состояние ребенка, как тяжелое и готовят его к транспортировке в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Для этого привлекут силы санавиации.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел накануне. Строение находится на улице Сибирской. После этого в доме рухнули первый и второй подъезды, а затем еще два раза частично обваливались стены.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.