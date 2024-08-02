В Якутии десять человек пострадали в аварии с грузовиком

В Якутии произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на 768-м километре трассы «Лена». По версии правоохранителей, микроавтобус врезался в грузовик, который в этот момент находился на обочине. О причинах произошедшего неизвестно.

На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть грузовика получила серьезные повреждения.

«Всего пострадали десять человек», – сообщается в публикации.

Известно, что одного из пассажиров медикам спасти не удалось. В тяжелом состоянии в реанимации больницы находятся пять человек, состояние еще одного оценивается как крайне тяжелое.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Прокуратура региона проводит проверку, в рамках которой специалисты выяснят, соблюдались ли правила дорожного движения и организации пассажирских перевозок. При необходимости после проверки будут приняты меры.

Ранее в Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.