Дроны ВСУ ранили двух мирных жителей Белгородской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе в пятницу, 2 августа, нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один мужчина ранен при атаке дрона-камикадзе на многоквартирный дом в городе Шебекино. Он получил осколочное ранение бедра. Пострадавший доставлен бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Чиновник также заявил, что в селе Ржевка беспилотник атаковал частный жилой дом. Мужчине с осколочными ранениями лица медицинская помощь оказана на месте, он отказался от госпитализации. В здании пробита кровля и выбиты окна.

Как сообщил Гладков, еще один дрон атаковал Ржевку, в результате там повреждены кровля дома и гараж. Третий беспилотник сдетонировал на гараж, вследствие чего в нем произошел пожар.

2 августа Минобороны России сообщило, что в течение ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.