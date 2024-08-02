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В Краснодарском крае рассказали о последствиях ночной атаки дронов

В Староминском районе Кубани после атаки БПЛА поврежден сарай и окна домов

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Краснодарском крае беспилотник атаковал частное домовладение. Об этом сообщил глава Староминского района Кубани Владимир Горб в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что от жителя хутора Ясени Староминского района поступило сообщение, что 2 августа около 01:20 в результате падения БПЛА повреждения получил сарай, взрывной волной выбило стекла близлежащих домов. Позже, в 4:30, в одном из домовладений возник пожар, который оперативно потушили.

По словам Горба, пострадавших нет.

«По прибытии на место было произведено оцепление прилегающего участка местности», — написал глава района, уточнив, что жильцам пострадавшего дома окажут помощь в ремонте.

До этого стало известно, что российские силы ПВО сбили шесть дронов над двумя регионами России за ночь. По данным министерства, четыре дрона были перехвачены над территорией Краснодарского края, еще два — над Курской областью.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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