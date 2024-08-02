Винатье обещал уйти из швейцарской НКО и не собирать данные о России

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иностранным агентом) пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Винатье утверждал, что не планирует работать на организацию, а также не будет собирать сведения в случае смягчения ему меры пресечения.

До этого стало известно, что следствие почти закончило собирать доказательства шпионажа вокруг военной деятельности со стороны гражданина Франции Лорана Винатье.

Следствие утверждает, что в течение нескольких лет Винатье целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент. ФСБ считает, что Винатье собирал военную информацию, которую иностранные спецслужбы могли использовать для того, чтобы навредить России.

Ранее Винатье признался в любви к России.