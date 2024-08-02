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Стало известно, почему Винника вычеркнули из списков на обмен

Адвокат Винника заявил, что россиянина не обменяли из-за отсутствия приговора

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Costas Baltas/Reuters

Россиянин Александр Винник не попал в списки на обмен заключенными между Россией и Западом потому, что в Соединенных Штатах ему пока не вынесли приговор. Об этом РИА Новости заявил адвокат россиянина Аркадий Бух.

«Очень важно понимать, что это не судебная процедура, почти нет никаких правил относительно того, как это делается и как это будет делаться», — заявил Бух.

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«Газета.Ru»

Единственной закономерностью обменов, по словам адвоката, является то, что в списки на обмен попадают только те, кому уже вынесен приговор в России или на Западе. Именно поэтому, как заявил Бух, шанс на обмен Винника был низким.

Адвокат добавил, что в четверг, 1 августа, он общался со своим подзащитным — утверждается, что здоровье Винника в порядке.

До этого в посольстве России в США напомнили, что в американских тюрьмах содержатся еще десятки россиян, и Москва будет продолжать трудную работу над их обменом.

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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